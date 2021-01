Ys, ville engloutie en baie de Douarnenez par la faute de Dahud

Alors j’entends déjà certains d’entre vous dire que la ville d’Ys n’est pas en baie de Douarnenez, mais en baie d’Audierne ou vers la pointe du Raz. Et bien non, ces rumeurs d’autres localisations sont bien postérieures au 13ème siècle, époque des premiers manuscrits relatant par écrit la légende et qui situent la ville d’Ys en baie de Douarnenez.

La faute de Dahud, fille de Gradlon et Magwenn

Il y a longtemps donc, très longtemps, le roi Gradlon régnait sur la Cornouaille de petite Bretagne qu’on appelait encore Armorique. C’était un conquérant qui ne souhaitait qu’une chose : agrandir son domaine et s’enrichir toujours plus. Cela le conduira jusqu’au septentrion où il épousera une reine du nord : Malgwen qui mourra sur le trajet du retour en lui donnant une fille : la princesse Dahud.

Cette princesse, une fois adulte, adorera les anciens dieux et verra d’un mauvais œil la propagation du christianisme dans Quimper. Elle va donc demander à son père de lui construire une ville près de l’océan. C’est ce qui causera sa perte car Dieu, fatigué de son inconduite et de celle des habitants de sa ville, finira par l’engloutir sous les flots.