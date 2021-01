Bretagne vivante lance un concours de vidéo pour les 11-25 ans

Lancée en 2020 juste avant le confinement de mars, la première édition du concours vidéo de l’association Bretagne vivante était passée inaperçue. La deuxième édition prend de l’ampleur ; elle concerne Brest, comme la première, mais aussi toute la région Bretagne.

Un autre demain est possible en fiction, documentaire, sur tous les tons

Un autre demain est possible, c’est le thème général. Mais 6 sous-thèmes sont proposés : pollution, mobilité, changement climatique, solidarité, consommation et biodiversité. Pour le reste, les participants peuvent travailler en solo ou en groupe, en famille ou dans le cadre scolaire, sur une fiction, un documentaire, et sur tous les tons : humour, horreur, sérieux… l’imagination sera au pouvoir !





Deux contraintes majeures s’imposent :

l’outil : le smartphone uniquement

le format : 3 minutes maximum

les droits : musiques et images doivent être libres de droits ; il faut accorder les droits de diffusion à Bretagne vivante et le droit à l’image pour les mineurs

Le concours est ouvert à tous les jeunes bretons de 11 à 25 ans, avec plusieurs catégories. Les lots sont alléchants : caméras sportives, journée avec un réalisateur en drone, séance de cinéma… Trois formations aux techniques de prise de vue et de scénario, en ligne ou en présentiel, seront proposées aux jeunes vidéastes.

Les vidéos sont à remettre avant le 15 mai 2021.

Appel aux parrainages

Bretagne vivante lance un appel aux marraines et parrains, notamment des jeunes producteurs de contenus en vue sur les réseaux sociaux et sensibles à la cause environnementale.