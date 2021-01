Folies Berbères de Karimouche, un mélange de cultures, de musiques et de combats !

Folies Berbères est sorti le 15 janvier 2021. Il a été coécrit avec R-Wan du groupe Java, et réalisé par Tom Fire.

Karimouche est née à Angoulème dans une famille Berbère. Elle est entre autre costumière, danseuse, comédienne, actrice… et chanteuse. Sur ses deux premiers albums (2010 et 2015), elle mélangeait déjà les genres musicaux. Elle mettait au centre le texte, souvent engagé, et piochait dans la chanson française et dans le rap-rock-reggae à la sauce musette.

Avec l’album Folies Berbères, elle se réinvente et confirme ses fondamentaux, à savoir : la force poétique, la minutie de la chronique sociale et l’humour ravageur.

Ce qui change, c’est que l’album est encore plus frondeur et dans l’ère du temps. Karimouche mélange la chanson française, la trap et l’électro, le tout sur une ambiance orientale omniprésente. Ce cocktail musical est à l’image de Karimouche : il revendique ses origines berbères, et parle en même temps au monde entier. Son propos se veut universel, ce qui est cohérent pour une artiste qui prône le multi-culturalisme.

Avec une plume pleine d’humour mais qui ne fait pas de cadeau, elle dresse sa vision de la France et du monde : féminisme, réseaux sociaux, bonheur et spleen, environnement, les échecs de la République Française… Le tableau est complet est incroyablement efficace en musique. C’est à approfondir en écoutant Sonar !

Mention Spéciale pour le travail de Tijana Pakic avec cette pochette de l’album absolument magnifique !

