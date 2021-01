Les ateliers créatifs mutualisés d’Hippocampe Ouessant et Barnabé file doux

Mutualisation et transmission

Anne Monin est couturière. Elle créé des chapeaux avec son entreprise Hippocampe Ouessant. Gwenaëlle Baamara Roth, elle aussi, a monté son entreprise: Barnabé File Doux. Les deux Ouessantines ont une expérience professionnelle commune. Elles ont toutes les deux quitté l’éducation nationale pour monter leurs entreprises de créations artisanales sur l’île de Ouessant.

Elles ont eu l’idée de s’associer et de proposer des ateliers créatifs afin de transmettre leurs savoirs. Ces ateliers leurs permettent de mutualiser leurs matériels mais surtout leurs connaissances et leurs compétences afin de proposer aux enfants, aux adultes, aux insulaires, aux semi-insulaires, et aux voyageur.euse.s des ateliers créatifs. La première session a eu lieu à la Toussaint où les enfants ont pu repartir avec leurs sacs à bonbons floquer de leur prénom.

Les deux entrepreneuses souhaitent valoriser le patrimoine culturel Ouessantin. Si vous souhaitez les soutenir, vous pouvez voter pour leur projet sur le site internet du Parc Naturel Régional d’Armorique.