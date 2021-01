James Z nous apporte de la chaleur avec son EP Réunion

L’EP Réunion est sorti le 15 janvier 2021.

James Zorro, de son vrai nom, est originaire de l’île de la Réunion. Si vous aimez Rilès, Anderson .Paak ou Nemir, alors vous allez l’adorez. De son côté, il a pour référence Jelani Black, André 3000 et Cee Lo Green.

Il se promène entre le chant et le rap dans son “groove urbain”, une fusion de soul, de jazz, de rap et de pop. Il est accompagné sur scène de son Cool Band, composé d’un saxophone, un violon, une batterie, une choriste et un dj. Il chante en Anglais, avec une voix grave volontairement très groovy, ou parfois avec une voix plus haut-perchée. Pour la première fois, il chante aussi en Français sur cet EP. Son premier EP officiel J&P, entièrement en Anglais, date de 2019.

Sur cet EP, l’île de la Réunion occupe bien sûr une place centrale. Tous les morceaux sont des featurings, d’où ce nom d’album, Réunion. Sur ces six morceaux, il y a des artistes qui viennent de l’île, mais aussi du reste du monde. L’ouverture aux autres et au monde est très importante pour James Z. Il a été justement qualifié de “personnalité solaire” sur Europe 1. Sa musique répand de la lumière et du bonheur, et il sait faire rayonner la musique des autres avec ses feats. Son univers tourne justement autour du bonheur, avec des paroles éveillées et décalées. Qu’importe le thème abordé, sa musique ressortira toujours avec une note de positivité, à l’image de son tempérament.

