Rémi Carpentier, maire (débutant) de Trégarvan

Rémi Carpentier était couvreur à Trégarvan. C’est en regardant la télévision qu’il a appris que personne ne se présentait aux élections municipales de 2020 et que, par conséquent, la commune risquait de fusionner avec Dinéault ou Argol. Or, il venait de cesser son activité professionnelle pour raisons de santé. Il avait donc du temps à consacrer à son petit village et il a décidé de se lancer.

Le rôle clé de la secrétaire de mairie

Comme il n’y a que 116 habitants à Trégarvan (commune la moins peuplée du Finistère), le candidat a pu rencontrer quasiment tous les électeurs en face à face, afin de recruter d’autres volontaires pour la liste et de convaincre les réticents de voter pour son équipe (11 élus). D’anciens conseillers municipaux ont accepté de rempiler et de l’aider ; son épouse, qui avait aussi été élue mais ne souhaitait pas de nouveau mandat, a pu transmettre son expérience.

Même sans jamais avoir été élu, Rémi Carpentier avait donc une idée assez précise de la fonction de maire. Quand il a enfin pris son mandat, après la période de prolongation de l’ancien conseil en raison du confinement, le nouvel édile a pu s’appuyer sur la secrétaire de mairie. Forte de son expérience de presque trente ans à Trégarvan, elle connaissait tous les rouages et les dossiers. Quand elle est partie en retraite en fin d’année, il était indispensable de trouver la perle rare, disposée à la remplacer à mi -temps (un plein temps n’était pas nécessaire), ce qui fut fait avec une autre secrétaire de mairie retraitée mais disposée à poursuivre une activité à temps partiel.

En fait de dossiers, comme Trégarvan n’a ni commerces ni services publics, il s’agissait surtout de conflits de voisinage, de vieilles querelles locales. Parmi les problèmes assez lourds, la gestion de l’eau a heureusement été transférée à la Communauté de communes de Pleyben Châteaulin Porzay.

L’intercommunalité et les rencontres entre élus des différentes communes sont d’ailleurs appréciées, surtout par les nouveaux maires et conseillers, qui peuvent s’appuyer sur les plus expérimentés, recueillir idées et conseils. Le maire de Trégarvan est aussi membre du Sidepaq, qui gère les déchets, et de l’Ademe pour les questions d’énergie, deux sujets qui l’intéressent.

Une maison communale pour permettre aux habitants de se retrouver

Rémi Carpentier peut compter sur une association très active, Digor et ses 60 bénévoles qui animent la commune et organisent troc-puce et feu de la Saint-Jean. Cependant, il projette d’ouvrir une maison communale dans laquelle les habitants pourraient tout aussi bien se retrouver pour discuter ou boire un café qu’échanger des savoirs et savoir-faire, partager des activités ou acheter des produits locaux… Le contact direct avec les gens, rien de tel finalement pour occuper (et ravir) le nouveau maire.

Quant à l’avenir, Rémi Carpentier l’envisage sereinement, en espérant que de nouveaux habitants s’installeront à Trégarvan et que les anciens seront assez satisfaits de son action pour le réélire.