Étudier ou travailler avec un handicap en Finistère

Le premier forum Handijob de Brest a eu lieu en 2011. Depuis, l’insertion des personnes en situation de handicap dans les études supérieures et l’emploi a progressé, même s’il reste encore beaucoup à faire.

Ce forum est coordonné par Cap’Avenir (service orientation et insertion professionnelle de l’UBO) et Handisup Bretagne – FSEF (structure médico-sociale régionale qui accompagne tous les jeunes en situation de handicap) et co-organisé par cinq étudiant(e)s en Master 1 Gestion des ressources humaines à l’Institut d’administration des entreprises (IAE) de Brest. Il permet à des lycéens, étudiants et jeunes diplômés de tout le Finistère de suivre des conférences autour de la prise en compte des handicaps dans l’enseignement, la formation et le monde du travail. Les participants peuvent aussi échanger avec les représentants des entreprises et collectivités qui recrutent. Certaines participent au forum depuis plusieurs années comme Thalès, Naval groupe, Ikéa, le CMB Arkéa. Le Conseil départemental (avec son site Finistère job) et Brest métropole sont présents également.

Cette année, le forum aura lieu en ligne le 11 février 2021, de 13h30 à 19h.

Dans un premier temps, on pourra suivre les interventions de la Secrétaire d’État chargée des personnes handicapées Sophie Cluzel, de la présidente du Conseil départemental Nathalie Sarabezolles, et le témoignage de personnes en situation de handicap qui raconteront leur parcours professionnel. En fil rouge, la thématique (choisie par les étudiants) : “Impact de l’inclusion professionnelle sur le stéréotype et la réussite”

Dans un second temps, les rencontres entreprises en ligne permetteront aux étudiants d’échanger avec les recruteurs potentiels. Il y aura des entretiens individuels sur rendez-vous.

La loi 2005 et une ouverture grandissante

La loi de 2005 sur l’inclusion des personnes en situation de handicap commence à avoir des effets, notamment dans les écoles et formations supérieures où le niveau de qualification de ces jeunes s’élève d’année en année (même s’il reste inférieur à la moyenne). Chez Handisup Bretagne, ce sont surtout les handicaps cognitifs (troubles envahissants du comportement, autismes, troubles dys) qui dominent chez les jeunes accompagnés, mais les handicaps moteurs et sensoriels sont aussi présents. L’accessibilité s’améliore dans les établissements d’enseignement supérieur grâce aux aménagements, aux dispositifs numériques ou à la présence des AESH (Accompagnants d’élève en situation de handicap).

Dans le milieu professionnel, les entreprises de plus de 20 salariés ont l’obligation d’employer 6 % de personnes en situation de handicap et de procéder aux aménagements nécessaires des postes de travail. L’inclusion de fait de ces personnes a permis de faire tomber des stéréotypes ; le handicap (invisible, dans 80% des cas) est moins caché et les personnes concernées osent davantage déclarer leur situation à leur employeur. L’idéal pour l’insertion d’un jeune en situation de handicap dans l’entreprise, c’est l’alternance ou l’apprentissage qui permet une adaptation progressive employeur/employé.