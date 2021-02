Christine Salem dit “Mersi” à ses ancêtres en chantant le Maloya de l’île de la Réunion

Christine Salem est une chanteuse réunionnaise. Elle est l’une des rares femmes à chanter le maloya, un des deux genres musicaux majeurs de la Réunion avec le Sega. Le maloya est une musique mais aussi un chant et une danse. Il occupe une place très importante dans la culture réunionnaise. Il est en quelque sorte aux Réunionnais ce que le Blues est aux Américains : le maloya est marqué par la musique et l’histoire des esclaves d’origine malgache et africaine… et des colons français. Il en porte les stigmates, c’est une musique de souffrance mais aussi de liberté. Le maloya permet également de honorer les ancêtres et de vivre à leur côté, notamment lors de cérémonies festives, les Services Kabarés.

Christine Salem chante en créole réunionnais, en français sur le morceau Je Dis Non et même en Anglais avec Why War. Ce sont 2 morceaux puissants et engagés qui incitent à dire non à l’injustice et qui prônent l’amour de soi et des autres. Sur le morceau Tyinbo, elle dénonce les violences faites aux femmes et les féminicides.

Christine Salem dit avoir toujours aimé la Liberté, et ça se retrouve dans sa musique. Elle va là où sa spontanéité l’amène. C’est une personnalité forte avec une grande prestance ; il n’y a qu’à l’écouter chanter : sa voix profonde met tout le monde d’accord. Faites-en l’expérience dans Sonar !