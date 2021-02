En cuisine avec Annie Rivière !

Annie Rivière, bénévole et cuisinière, prend des risques, expérimente et revient aux fondamentaux de la cuisine.

Assis ou assise au bar de SETU, vous sirotez un jus de gingembre tout en regardant Annie et son équipe au travail. Annie est bénévole à SETU depuis la naissance du projet, elle nous partages ses expériences, doutes et nous raconte comment sa place au sein du festival a évolué au fil des années. Pour la musique, elle a choisi Sait-on jamais? de Stacey Kent. Cette chanson illustre sa philosophie quand elle se lance dans des projets comme Setu. Et pour le texte elle a sélectionné un extrait de Zones d’ombre de Jean Dutey et Jane Sautière, cité dans Le livre de cuisine de la Série Noire d’Arlette Lauterbach et Alain Raybaudça. Elle m’écrit que ce livre regroupe deux de ses passions: la cuisine et le polar! C’est un extrait qui transparait ce qui est important pour elle dans la cuisine: l’échange, le partage, la transmission… plein de choses qu’elle retrouve à Setu! Vous entendrez aussi un sketch de 1951 de Pierre Dac et Francis Blanche sur le salon des arts ménager et un bout de la chanson Kig ha farz mambo du groupe les goristes.

mercie à toute l’équipe SETU et Bonne écoute !

réalisation : Sarah Blumenfeld

musique jingle : Thomas Delahaye

