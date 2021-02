Anne Gouerou a filmé la naissance d’une radio en langue bretonne

Anne Gouerou a d’abord fait de la radio. Elle a coordonné les radios de langue bretonne depuis Radio Kerne avant de se tourner vers les caméras et le documentaire en 2015. Auparavant, elle avait longtemps dirigé l’association Ti ar vro Kemper qui valorise la langue et la culture bretonnes. Alors forcément, quand elle a découvert le projet de création d’une radio 100% bretonnante à Nantes, via la RNT (Radio numérique terrestre/Dab+), elle a dressé l’oreille. L’équipe de Radio Kerne, porteuse du projet, a donné son accord et la réalisatrice a donc pu suivre dès les premiers balbutiements en 2018, la naissance de Radio Naoned.

Deux ans pour suivre la création de Radio Naoned

Avec un autre réalisateur à ses côtés, Kenan an Habask, Anne a filmé pendant près de deux ans ce qui est à la fois une aventure technique (la radio numérique est encore toute jeune), humaine, et politique : porter le breton en Loire-Atlantique, certes la Bretagne historique, mais où les Brittophones sont ultra minoritaires était en soi un défi. Tita production s’est non seulement montrée intéressée par le projet, mais aussi impliquée. Le choix du format en série documentaire (7 épisodes de 7 minutes environ) a peu a peu pris corps. Et les documentaristes ont suivi étape par étape la patiente construction de la radio : le recrutement de 2 salariés, Melaine et Marianne, la recherche et l’aménagement de locaux (dans le pôle culture bretonne de Saint-Herblain), la recherche des financements et soutiens politiques, la création d’une grille des programmes avec l’aide des bénévoles (nombreux), le lancement sur le web puis sur le Dab+…

Le Pôle audiovisuel de Douarnenez

Radio Naoned, pebezh abadenn est en outre un documentaire qui fédère plusieurs acteurs du Pôle audiovisuel de Douarnenez, association qui organise la filière audiovisuelle à l’échelle de la Cornouaille et dont Anne Gouerou est co-présidente. Kenan an Habask, le co-réalisateur en est membre, de même que Tita production et le monteur Julien Cadilhac.



Un livre multimédia sur la troménie de Locronan

Anne Gouerou saisit toutes les occasions de mettre en avant la langue et la culture bretonnes, même si ce ne sont pas ses seuls sujets de prédilection (elle avait notamment commencé sa carrière de réalisatrice par un documentaire sur les femmes en politique). En 2021 sortira son livre multimédia sur la troménie de Locronan, hommage au travail de l’ethnologue Donatien Laurent, qu’on pourra écouter dans les podcasts associés au livre, complétés par des capsules vidéo sur ce pardon en procession de 12 km qui a lieu autour de Locronan tous les 6 ans ; un rituel chrétien mais dont les origines remontent aux Celtes.

Retrouvez le travail d’Anne Gouerou sur son site internet.