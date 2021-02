Bachantes sort un premier album mystique et intemporel !

L’album, du même nom que le groupe, est sorti le le 5 février 2021.

Bacchantes c’est quatres femmes aux passés musicaux bien dessinés : Amélie Grosselin à la guitare s’est forgée dans la noise du groupe Fordamage ; Astrid Radigue à la batterie a plongé dans la pop avec le groupe Mermonte ; Claire Grupallo à l’harmonium indien et aux claviers s’est imprégnée d’un lyrisme radical dans le duo Sieur et Dame ; enfin, Faustine Seilman a travaillé sous son nom sa folk baroque.

Toutes ces expériences se retrouvent dans Bacchantes. Cette diversité d’influences et d’instruments donne un univers musical bien particulier. Dans cet instrumentarium, l’harmonium et les synthés créent une ambiance et des sonorités profondes et graves. La guitare électrique vient renforcer cette ambiance parfois lourde. Mais il manque un élément crucial pour obtenir leur musique : la voix. Toutes les 4 chantent, mêlant lyrique et épique.

Leurs inspirations sont diverses et originales : mythologie grecque et poésie se retrouvent dans leur essence. C’est à découvrir dans Sonar !