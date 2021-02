Michel Lidou, les bons conteurs sont ses bons amis

Michel Lidou a commencé par le théâtre amateur mais il rêvait de plus de liberté et de “faire tomber le quatrième mur” celui qui sépare l’acteur de son public. Or, le conteur est toujours en interaction avec celles et ceux qui l’écoutent. Il en a eu l’intuition en voyant Patrick Ewen sur scène : c’était bel et bien cet art qu’il lui fallait explorer. Il l’a fait grâce à l‘Adao, Association de développement des arts de l’oralité, basée en pays de Brest. Il a pu ses former auprès d’autres conteurs (et continue à se former). Depuis, il n’est plus jamais ressorti de la “marmite” du conte. Il transmet son savoir-faire, aux enfants en particulier.

Kerhorre et fier de l’être

Un Kerhorre est un habitant du Relecq-Kerhuon. Et ce fut longtemps le cas de Michel Lidou qui pourrait vous en conter sur ce territoire ! Un conteur est toujours de quelque part. Michel se sent plus à l’aise dans les histoires issues du cru breton même si son répertoire est assez vaste : contes traditionnels ou contemporains, créations, récits de vie, art du kamishibaï (mini théâtre de papier d’origine japonaise, qui sert de support au récit oral).

Il a conçu 7 spectacles :

Les Asticontes – Spectacle pour les enfants

Paroles de Pierre ou Conte du Pays Bigouden – D’après les écrits et collectages de Pierre Jakés Hélias

Contes islandais ou légendes de la terre de glace – Un voyage au pays des trolls en Islande

Contes Kerhorres – Contes de basse Bretagne de la région de Brest

Poste restante 1917-1918 ou d’Une Marmite à l’Autre – Récit de vie d’après les écrits d’un poilu finistérien

Les Chuchocontes érotiques – Des contes coquins chuchotés à votre oreille (avec casque audio)

Passer la parole aux autres conteuses et conteurs

Mais c’est la radio que Michel Lidou a choisie pour passer la parole à ses confrères et consœurs qui racontent des histoires, partout en France. Il a donc lancé son podcast Ça va faire des histoires, diffusé sur Radio Evasion un dimanche sur deux à 11h. Depuis son domicile où il invite ses pair(e)s, ou bien à l’occasion de festivals de conte, il interviewe conteuses et conteurs et fait entendre des extraits de leurs spectacles et de la musique choisie avec ou sans ses invité(e)s.