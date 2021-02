Des idées d’activités en famille dans le Finistère ou en ligne, en février 2021 avec Récréatiloups

Nouvel An Chinois… et virtuel, au niveau national avec le réseau des Instituts Confucius de France. L’événement est gratuit sur inscription et se déroule le samedi 13 février 2021 dès 14h.

Au programme : cours de chinois, atelier de danse tibétaine, atelier de danse à l’éventail, arts martiaux, cours de cuisine, etc…

https://29.recreatiloups.com/sortie-enfant/nouvel-an-chinois-activites-en-ligne

Stage ludique d’anglais en immersion.

La Tiny Tiny School anime un stage d’anglais du 22 au 26 février 2021 dans les locaux de l’école Saint-Joseph de Gouesnou. Il y aura deux groupes : un stage pour les enfants de 3 à 5 ans et un stage pour les enfants de 6 à 10 ans.

Le thème : les sports d’hiver https://29.recreatiloups.com/sortie-enfant/stage-ludique-danglais-des-vacances-dhiver/

Des stages et ateliers proposés par la MJC de L’Harteloire à Brest

A ce jour il reste de la place uniquement sur deux des stages proposés (sur inscription auprès de la MJC de l’Harteloire) :

Après-midi jeux de société et de plateaux pour les enfants à partir de 8 ans. Deux dates : jeudi 25 et vendredi 26 février 2021 de 14h à 17h

Stage de danse contemporaine pour les enfants de 10 à 12 ans. Il se déroule sur 5 journées, du 2 au 5 mars 2021 de 14h à 17h.

https://29.recreatiloups.com/sortie-enfant/apres-midi-jeux-de-plateau-et-jeux-de-societe-pour-les-enfants/

https://29.recreatiloups.com/sortie-enfant/stage-de-danse-contemporaine-avec-la-mjc-de-lharteloire/

A la découverte de la pointe du Raz avec les balades ludiques des Archi Kurieux, les 10, 17 et 23 février 2021

Le rallye photo est accessible à tous dès 4 ans, et le jeu de piste dès 7 ans. Cette nouvelle destination permettra au public de découvrir autrement la pointe du Raz, son histoire et son patrimoine !

Sur réservation.

https://29.recreatiloups.com/les-archi-kurieux-decouvertes-ludiques-bretagne/

Image par Image est un festival du film d’animation qui se déroule en Val d’Oise.

Cette année, il se fera en ligne, du 12 février au 7 mars 2021 en libre accès et accessible à tous !

https://www.valdoise.fr/697-festival-image-par-image.html