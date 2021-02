Les portes ouvertes du lycée de Cornouaille à Quimper en direct sur radio Lycorn le 13 février

Le lycée de Cornouaille à Quimper a sa webradio : radio Lycorn. La radio est animée par les élèves du lycée. Un outil ludique au service de l’éducation qui peut faire la fierté de l’établissement. La webradio sera très largement mise en avant pour les portes ouvertes de l’établissement (en mode distanciel), le 13 février prochain.

Radio Lycorn n’est pas une webradio comme les autres, c’est une webradio scolaire installée dans le lycée de Cornouaille à Quimper. Initié et piloté par Jean-Louis Millet, le conseiller principal d’éducation (CPE) de l’établissement, la radio devient petit à petit un outil pédagogique à part entière : découverte des médias, cours de langues. La radio est un prétexte pour parler dans le micro… mais très vite, les élèves se rendent compte que la parole improvisée a ses limites. La peur du vide (ou du blanc à l’antenne) peut largement se maitriser, et les élèves du lycée de Cornouaille nous montrent déjà de très belles capacités d’expressions dans ce LEM. Les élèves nous font un tour d’horizon de l’actualité avec une certaine maîtrise.

Pascal Lagarde, Proviseur du lycée, a également parfaitement les enjeux éducatifs autour de l’outil radio. La webradio mobilise et crée des dynamiques nouvelles au sein de l’établissement. Jusqu’à en faire la porte d’entrée de l’établissement pour les prochaines portes ouvertes. Le Covid est passé par là, et malgré tout, les questions d’orientations restent similaires d’une année sur l’autre. Comment faire pour mettre en avant l’établissement ce 13 février pour les portes ouvertes ? Par la webradio ! Les enseignants et l’équipe éducative seront au micro pour animer ces portes ouvertes. On a hâte d’écouter ça !

Les émissions seront en écoute à cette adresse : https://cornouaille.live/