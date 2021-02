Pierre Decroo : des cours de tennis à la scène rock brestoise

Pour son 5ème numéro, Virage vous invite à la découverte du parcours de Pierre Decroo, qui après une carrière dans le tennis, tout d’abord comme joueur, puis ensuite en tant qu’entraineur de haut niveau, a tout plaqué pour venir s’installer dans le Finistère pour se réinventer.

“Les arts et la scène” . C’est ainsi qu’il l’a voulait sa nouvelle vie ! Devenu intermittent du spectacle, Pierre se consacre pleinement à l’univers de la musique et du spectacle aussi bien comme technicien en backstage ou en tant que régisseur général du centre national des arts de la rue – Le Fourneau- à Brest. Sensible et passionné, le “ptit gars de la balle” qui s’est fait un nom dans l’univers de la scène rock Pop Brestoise nous ouvre les portes de son tout premier album qu’il prépare avec ses 3 musiciens.