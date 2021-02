Radio Evasion en visite au foyer de vie Ty ar Gwenan de Lesneven

Ty ar Gwenan, est une Maison d’enfants à caractère social située à Lesneven dans le nord Finistère. Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne Radio Evasion y propose des ateliers radio, des rencontres radio avec les jeunes.

Cette fois, c’est Radio Evasion qui tient le micro et vous invite chez eux, dans la ruche. Et dans cette ruche sans reine, tout le monde fait un peu tout, et avant tout s’occupe de son chez soi, sa chambre, se fait à manger, lave son linge etc. Pour cette première émission au Foyer nous avons proposé aux jeunes résidents de nous parler d’eux.

On va donc commencer par la visite du foyer, leur maison, puis un apéro dinatoire, autant vous dire de la pure dissidence jeune et rebelle en cette période où confinements et couvre-feu se succèdent. Enfin, nous rencontrerons Alexandre dont c’était le dernier soir au Foyer.