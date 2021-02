Bien vieillir en Finistère : une mission du Conseil Départemental

Le Conseil départemental du Finistèrepilote la politique d’accompagnement des personnes âgées pour soutenir les ainés en perte d’autonomie. Son action s’articule autour de deux grands axes : la vie en établissement (Ehâd) et l’accompagnement à domicile.

Une consultation des Finistériens avant le prochain schéma Bien vieillir en Finistère

En ce début d’année 2021, le Département lance une vaste consultation afin d’évaluer son 4ième schéma « Bien vieillir en Finistère » qui a guidé sa politique ces cinq dernières années.

Solange Creignou, Vice-Présidente du Conseil Départemental en charge des politiques personnes âgées et personnes handicapées nous présente les grandes lignes de cette démarche.

L’idée est bien de réaliser une évaluation transparente et démocratique du schéma 2015/2020 en recueillant l’avis des professionnels mais aussi et surtout des personnes âgées et de leurs aidants.

Cette évaluation permettra de dresser un bilan quantitatif et qualitatif de la politique menée depuis 2015 dans ce domaine. Mais elle doit surtout aider les élus à définir les grandes orientations du futur schéma en formulant des préconisations qui s’appuient sur le point de vue des personnes âgées, des aidants et des professionnels.

Elle permettra enfin de mener une réflexion sur l’évolution de la politique départementale en faveur des personnes âgées.

L’enjeu est crucial en Finistère puisque selon des projections démographiques actuelles, le département verrait d’ici 2050 plus qu’un doublement de la population âgée de plus de 75 ans. Cette tranche de population passerait de 97 000 en 2019 à 210 000 en 2050.

Un comité d’évaluation

Le Conseil Départemental souhaite recueillir le plus grand nombre d’avis possible entre janvier et mars 2021.

Pour cela, il prévoit l’auditions d’experts locaux et nationaux, plus d’une vingtaine d’entretiens avec des résidents d’établissements et des personnes âgées à domicile, des enquêtes à destination des allocataires de l’APA à domicile, des aidants et des professionnels.

Il a également mis en place une adresse mail à laquelle peuvent être envoyées toutes contributions libres : bienvieillir@finistère.fr

Le comité d’évaluation est composé d’une trentaine de personnes : élus, personnels des services du Conseil Départemental et de l’Etat, représentants de retraités, de personnes âgées mais aussi d’établissements d’accueils et d’associations.

Le comité est piloté par Jean-François Serres qui, après huit ans passés au sein d’Emmaüs en Seine Saint Denis, est à l’origine de la « mobilisation nationale contre l’isolement social des personnes âgées », mouvement appelé aussi Monalisa.

Une restitution de l’évaluation prévue en juin 2021

Après avoir défini et validé la méthode d’évaluation en novembre 2020, recueilli l’ensemble des avis et contributions entre janvier et mars 2021, une présentation de l’évaluation aux élus départementaux en séance plénière est prévue en juin 2021.

Suite à cette évaluation, les orientations du 5ième schéma seront décidées et débattues.