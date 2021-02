Legacy+, le coffret qui rassemble Femi et Made Kuti, les héritiers de l’Afrobeat

Le coffret Legacy+ est sorti le 05 février 2021. On y retrouve l’album Stop The Hate de Femi Kuti et le premier album de Made Kuti, For(e)ward. Femi Kuti est un des fils de Fela Kuti. C’est lui qui a inventé le genre musical Afrobeat à l’aide du batteur Tony Allen. C’est un mélange de highlife ghanéen, de funk, de jazz et de groove.

La vie de Fela était faite de musique, de politique et de lutte. Dans un Nigéria en proie à la corruption, aux multinationales pétrolières, à la dictature et aux forces militaires, un homme chantait et militait. L’afrobeat est une musique de lutte marquée par la vie de Fela Kuti. Femi Kuti a hérité de cette musique et de cette conscience politique, tout comme Made Kuti à son tour. Ils perpétuent l’afrobeat et les combats de Fela Kuti tout en en faisant quelque chose de personnel. Chacun à sa façon fait évoluer musicalement l’afrobeat en fonction de ses influences. Ainsi, les deux albums ont chacun leur personnalité, leur énergie.

Découvrez le sites officiels de Femi Kuti et de Made Kuti !