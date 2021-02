Philippe Cohen Solal et Mike Lindsay rendent hommage à l’artiste outsider Henry Darger

Philippe Cohen Solal et Mike Lindsay ont sorti l’album Outsider le 05 février 2021.

Outsider, c’est une référence à l’art outsider, proche de l’art brut. Il désigne l’ensemble des créateurs marginaux et autodidactes qui ont exercé dans la solitude, loin du milieu artistique. Cet album est justement un hommage à un de ces artistes : Henry Darger. Il vivait dans la solitude à Chicago, et ce n’est qu’à sa mort que les propriétaires de son logement ont découvert l’immensité de son œuvre : un récit épique de 15 143 pages et illustré de plus de 300 collages, décalquages, aquarelles et dessins. C’est un univers de science-fiction inclassable, violent, guerrier, enfantin et surréaliste. Tout ça à la fois.

Un jour de 2003 Philippe Cohen Solal s’est retrouvé face à ces œuvres dans un musée. C’est le coup de cœur, et depuis il souhaite illustrer et prolonger l’univers de Henry Darger en musique. Philippe Cohen Solal a sorti un EP en 2015 avant cet album, une sorte d’esquisse. En ce début 2021 il sort enfin ce concept-album, plus abouti et ambitieux, et composé avec Mike Lindsay. On retrouve au chant Adam Glover avec sa magnifique voix grave et folk. Hannah Peel prête aussi sa voix, son violon et ses arrangements à l’album.