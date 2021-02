Culture et vous à la poursuite des Ghostbusters

Est-ce un signe ? En 1984, sort Gremlins au cinéma, et donc Ghostbusters, réalisé par Ivan Reitman mais ecrit par Dan Aykroyd et Harold Ramis, deux des trois principaux acteurs de film – le troisième se révèlera à l’occasion : Bill Murray. Ils incarnent Peter Venkman, Ray Stantz et Egon Spengler, trois scientifiques new-yorkais excentriques qui lancent une agence de chasse aux fantômes et autres esprits.