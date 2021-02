Une semaine dédiée à l’orientation à Plougastel-Daoulas

Le service info jeunesse (SIJ) de Plougastel-Daoulas et le collège de la Fontaine Blanche organisent cette semaine une semaine dédiée à l’orientation. Une action innovante qui permet aux jeunes du collège de découvrir de nombreux métiers dans un contexte sanitaire où la recherche d’informations sur son orientation peut devenir un casse-tête.

Le contexte n’a pas terminé de modifier nos habitudes. Cette période-ci de l’année, pour les élèves de troisième, marque un moment où l’on fait des choix d’orientation. Les stages de découverte des métiers en troisième sont en principe un moment qui permet aux jeunes de découvrir quelques facettes du monde professionnel. Crise sanitaire oblige, lorsque les entreprises pratiquent le télétravail ou n’exercent pas leurs activités, il est bien difficile pour les jeunes de trouver des stages. A Plougastel, une très belle initiative est née afin de permettre aux jeunes de rencontrer et d’échanger avec des professionnels. Le SIJ et le collège de Plougastel-Daoulas ont co-construit une semaine de rencontre. Du métier de gendarme à électricien, en passant par les métiers du spectacle, les élèves de troisième du collège vont tous pouvoir découvrir de nombreux métiers. Au programme de cette émission, on découvre les enjeux de cette semaine avec madame Troubat, Principale du collège de la Fontaine Blanche, Steve Pichard, animateur jeunesse au service info jeunesse de Plougastel et madame Burger-Cluzon, agricultrice bio sur la commune de Plougastel-Daoulas.