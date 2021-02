Les collégiens de la Fontaine Blanche à Plougastel travaillent sur les questions du changement climatique à l’horizon 2050

Interview #1 : Paul Treguer, océanographe

La donne climatique sera différente et il y aura sans aucun doute de très grandes transformations à la clé. Justement quand on parle de réchauffement, on parle de quoi ? Quelle est la réalité climatique de cette histoire. Pour répondre à cette question, il n’y a pas 36 possibilités. Il faut interviewer un scientifique et pas n’importe lequel. Les jeunes ont décidé d’interviewer Paul Treguer. Scientifique de renom et océanographe qui a navigué sur les mers australes. Créateur de l’Institut Universitaire Européen de la Mer, c’est aussi un scientifique qui se préoccupe de l’avenir des jeunes. Il a répondu sans filtre aux questions des collégiens. Au programme : remontée du niveau marin dans la rade de Brest, à quoi pourrait ressembler le climat de Plougastel en 2050. En toile de fond un sujet qui devient aussi majeur, c’est le rapport des populations aux travaux scientifiques.