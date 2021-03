Clara Pacotte et les polycopieusxes de Menez Roz Yann

Clara Pacotte écrivaine et vidéaste retrace l’histoire des polycopieusxes

Le soleil est éblouissant, vous êtes à la gare de Quimper et attendez l’arrivée de la navette SETU. Ca y est ! On démarre. Assis ou assise sur une banquette de trois, vous observez la campagne qui défile et ressentez une surprenante énergie. Vous ne savez plus très bien ce que vous entendez, observez, ni même qui vous êtes. Une partie de vous entend le son de ma voix mais l’autre est déjà en compagnie des héroïnes de Clara Pacotte. Ancienne performeuse aujourd’hui écrivaine et vidéaste, elle invente des nouvelles histoires et de nouveaux mondes de science-fiction féministe. Pour SETU elle a créée un audio-guide historico-archéologique qui retrace l’histoire d’une communauté lesbienne : les polycopieusxes.

Dans cette émission vous entendez des extraits de son roman Mnrvwx, des extraits de son audio-guide sur les polycopieusxes, le collectif les Travlators en live à Lyon en 2014, My neck My back de Khia, The sensual World de Kate Bush. Si vous voulez en savoir plus sur le travail de Clara et lire certains de ses textes, je vous invite à aller vous perdre sur son site internet.

merci à toute l’équipe SETU et bonne écoute !

réalisation : Sarah Blumenfeld

musique jingle : Thomas Delahaye

Pour en savoir plus :

clarapacotte

SETU