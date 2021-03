Suivons la route touristique du lin et du chanvre dans le Géopark d’Armorique

C’est la deuxième fois que le Géopark d’Armorique mène un projet tutoré en Licence professionnelle conception de produits touristiques et valorisation des territoires de l’UBO de Quimper. Cette année, l’idée était de concevoir un produit touristique autour du lin et du chanvre sur le territoire du Géopark et même un peu au-delà puisqu’on sait que l’activité linière historique a concerné le Léon et la région de Morlaix.



En effet, la géologie détermine la nature des sols et donc ce qu’on y cultive, productions qui elles-mêmes façonnent l’espace économique, social et culturel, notamment l’architecture locale, comme ce fut le cas du lin en Finistère du XVIe au XIXe siècle.

Une carte touristique du lin et du chanvre en Finistère

Avec l’aide de l’association Lin et chanvre en Bretagne, cinq étudiantes ont donc sélectionné des sites d’intérêt à signaler sur la carte, selon trois thématiques :

les écomusées et musées : écomusée de la fraise et du patrimoine de Plougastel-Daoulas, le m usée vivant des vieux métiers (Argol), la maison à Pondalez (gérée par le Musée de Morlaix), l’é comusée des monts d’Arrée – Moulins de Kerouat (Commana), l’é comusée de Plouigneau et l e CIAP (Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine) Les enclos paroissiaux (Guimiliau)

: écomusée de la fraise et du patrimoine de Plougastel-Daoulas, le m le patrimoine architectural lié à l’activité linière : enclos paroissiaux et églises bâties grâce à la richesse liée au lin, mais aussi patrimoine vernaculaire comme le kanndi de Rozonoal à Commana ou d’autres

: enclos paroissiaux et églises bâties grâce à la richesse liée au lin, mais aussi patrimoine vernaculaire comme le kanndi de Rozonoal à Commana ou d’autres les activités économiques contemporaines : L’échoppe du lin à Morlaix (artisan, créateur autour du lin), Veronik et ses amis à Morlaix (magasins de créations de vêtements sur mesure avec du lin de qualité), le pain Canévet de Saint-Thégonnec (aux graines de lin) et le Moulin de Kéréon à Saint-Sauveur qui fabrique du papier lin et qu’on peut visiter

La carte touristique cumulera donc tourisme culturel et industriel (ou en tout cas artisanal).

Le département numérique de l’Ecole européenne supérieure d’art de Bretagne se chargera par ailleurs d’enrichir la version papier de la carte touristique du lin et du chanvre en Finistère par des contenus numériques : sons, vidéos, photos, reconstitutions 3 D, etc.

Pour en savoir plus sur ce projet, rendez-vous sur le site internet du Géopark d’Armorique.

Les actualités du Géopark d’Armorique

Prochainement, le Géopark publiera un guide des randonnées à découvrir sur son territoire, illustré des photos de Julien Amic, sur le modèle de son guide réalisé pour Ouessant.

Quant à la délégation Unesco qui validera le label, elle est attendue cette année, dès que possible. Deux délégués visiteront les sites que proposera l’équipe du Parc naturel régional d’Armorique et ils découvriront aussi les richesses du Géopark à leur guise.

.