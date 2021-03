Les deux Fonds de développement de la vie associative (FDVA 1 et 2)

L’Etat et les Régions abondent ce fonds qui est divisé en deux enveloppes : le FDVA 1 qui concerne uniquement la formation des bénévoles et le FDVA 2 (ex réserve parlementaire) destiné à des projets plus variés : fonctionnement associatif ou projets innovants.

Le FDVA concerne uniquement des associations déjà existantes et ayant produit un exercice comptable, mais de petite taille (2 ou 3 salariés maximum). Le dossier n’est pas compliqué mais le Cerfa est à remplir en ligne.

L’espace associatif vous aide à obtenir une subvention FDVA

Pour le FDVA 1sur la formation des bénévoles, la date de dépôt des dossiers est le 22 mars 2021.

Pour le FDVA 2 (Fonctionnement et innovation), la date de dépôt des dossiers est le 15 mars 2021 ; pour finaliser votre dossier FDVA 2 l’Espace associatif propose un webinaire jeudi 11 mars 2021 de 18h à 20h ; les inscriptions par mail : formation@espace29.asso.fr

(le nombre de places limitées)

Pour en savoir plus sur le site du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse