Les géants de Cornouaille

Selon R-F Le Men, contributeur à la Revue Celtique en 1870, les géants ont laissé en Bretagne moins de souvenirs que les korrigans.

Ils figurent, il est vrai, d’une manière épisodique, dans les contes qui font le charme des veillées bretonnes, mais les traditions dans lesquelles ils jouent un rôle de quelque importance sont fort rares.

Comme je l’ai déjà dit, voyons cette semaine les géants du Nord de la Cornouaille, nous verrons ceux du sud la semaine prochaine.

Hok Bras, créateur de la rade de Brest

Dans les temps reculés, lorsque la rade de Brest n’était que peu large, un géant, nommé Hok Bras avait trouvé domicile entre Landerneau et Daoulas. C’est lui qui creusa la rade de Brest. Déblayant d’énormes rochers, il les lança vers Huelgoat où ils forment depuis le superbe chaos rocheux de la rivière qui y coule.

Il demeurait tellement grand que, lorsqu’il mourut, la tradition veut que Noé vint couper les poils de sa barbe pour les scier et en faire des planches pour son arche. Il voulut aussi lui prendre une dent pour lester son arche et il lui fallut trois matelots pour l’emporter.

Plus loin, au nord-est de la Cornouaille vivait un géant nommé Ranou.

Gargantua de la presqu’île de Daoulas à la pointe du Raz

Parlons maintenant du plus célèbre des géants de France : Gargantua. « Gargantua », que les Bretons nomment toujours Gargantuas, et dont ils appliquent le nom comme synonyme d’une autre épithète bretonne, Goulifias, aux gens qui mangent beaucoup. Gargantua a laissé quelques souvenirs en Cornouaille, surtout dans la presqu’ile de Daoulas où je sais qu’on nous écoute. C’est à cause des rochers qu’il a vomit que la côte nord de la presqu’ile est hérissée de rochers.

On voit à Pont-Aven, sur la rive gauche de la rivière, en face du quai, un rocher qui a la forme d’un énorme soulier. On l’appelle le soulier de Gargantua. Avant la construction du quai, il y avait sur la rive droite, vis à vis de ce soulier, un rocher creusé par les eaux pluviales, en forme d’auge, et que l’on appelait le bain de pieds de Gargantua. D’après une tradition recueillie à Laz, dans les Montagnes Noires, la demeure de Gargantua était à la Pointe du Raz.

Géants du centre Bretagne

Rendons-nous dans la partie de la Cornouaille qu’est le Kreizh-Ker. A dix kilomètres environ du bourg du Huelgoat, si connu par ses mines de plomb argentifère et par les sites pittoresques qui l’entourent, se trouve, la chapelle de Saint-Herbot, bâtie au fond d’un vallon arrosé par la rivière Ellez. Pas moins de trois géants y sont intervenus : un dont on igbore le nom, un deuxième du nom de Gaur et un troisième du nom de Reg-Evor.

Peut-être ces géants étaient-ils les avatars de certains dieux celtiques devenus géants lorsque leurs mythes sont devenus de simples légendes.