Deuxième campagne contre le sexisme au travail du Conseil départemental du Finistère

Une action engagée depuis de nombreuses années

En avril 2019, un dispositif interne complet comprenant un protocole écrit, une cellule d’écoute et une campagne de communication avait mis en lumière le travail et la volonté du Conseil départemental du Finistère de lutter fortement contre les violences sexistes et sexuelles dans le milieu professionnel.

2021 : lancement de la deuxième campagne de sensibilisation

Deux ans plus tard, afin de rappeler que cette lutte est toujours d’actualité, une deuxième campagne d’affichage se met en place sur les lieux de travail des agents du Département.

Cette campagne, comme la précédente, présente sous forme de petites phrases des situations quotidiennes de violences sexistes, du sexisme ordinaire jusqu’à l’agression sexuelle.

Un leitmotiv : zéro tolérance

Le message fort du Conseil départemental est clair : zéro tolérance. Et sur chaque affiche sont rappelées les peines encourues par les auteurs de ces comportements puisque ces agissements sont aujourd’hui punis par la loi.

En parallèle, la collectivité continue, en tant qu’employeur, de proposer à l’ensemble de ses agents des formations sur ce sujet du sexisme en milieu professionnel et reste très vigilante sur tout manquement, n’hésitant pas à sanctionner quand cela est nécessaire.

Ces affiches seront diffusées et placardées dans l’ensemble des services du Conseil.

Pour en savoir plus : https://www.finistere.fr/Actualites/Luttons-contre-les-violences-sexistes-et-sexuelles