Au centre social Polysonnance à Châteaulin, on tisse des liens entre les générations

Le centre social Polysonnance à Châteaulin était l’invité du LEM ce mercredi. Au moment où plus que jamais, la nécessité de créer du lien entre habitants d’un même territoire est une urgence, comment un centre social continue à exercer ses missions au quotidien ?

L’association Polysonnance garde le cap dans cette période agitée pour les associations. Et mieux, la structure reprend peu à peu le fil de ses activités avec des vacances de février particulièrement bien réussies et où les adhérents peuvent progressivement reprendre les activités proposées par l’association. Lorsqu’on écoute Loick et Christian, les 2 invités de l’émission, on entend presque le soulagement. Tout comme Jeannette, adhérente de Polysonnance présente en studio qui a partagé son point de vue sur la période et sur le bienfait qu’apporte les initiatives du centre social.