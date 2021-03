Cabadzi revient avec un nouvel album, Bürrhus qui mélange psychologie comportementale et regard acerbe sur les sociétés d’aujourd’hui

Bürrhus, le nouvel album du duo français Cabadzi, est sorti le 5 mars 2021. Cabadzi est un groupe nantais dont la formation a évolué depuis ses débuts en 2009. A l’origine ils formaient une compagnie de nouveau cirque. Leur premier album était seulement destiné à promouvoir un de leurs spectacles, mais il a rencontré un certain succès à la radio. L’année suivante en 2010, ils sont nommés découvertes du Printemps de Bourges.

11 ans plus tard on retrouve donc pour ce cinquième album Olivier Garnier à l’écriture, au slam et au rap, et Victorien Bitaudeau au beatbox et aux percussions. Ils naviguent entre le hip-hop, le rock et l’électro. Pour l’album Bürrhus, les 2 artistes se recentrent sur des sonorités rap. Les textes de Olivier Garnier sont toujours autant acides et portés sur les violences sociales de notre époque. Les mots sont calibrés pour aller chercher le spleen en chacun de nous. Impossible de ne pas réfléchir sur nous et le monde qui nous entoure.

Cet album Bürrhus est inspiré des travaux de psychologie comportementale du professeur Burrhus Frederic Skinner. Les 2 artistes les mettent en parallèle avec le fonctionnement des applications numériques et des réseaux sociaux.

Ecoutez Sonar pour en savoir plus sur les travaux de Skinner et sur l’album de Cabadzi !