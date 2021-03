Des idées d’activités en famille dans le Finistère en mars 2021 avec Récréatiloups

Visite d’une exploitation laitière, l’EARL Hindré à Plouzané.

Julien accueille les familles sur son exploitation, les samedis et dimanches en fin d’après-midi, Les prochaines visites sont prévues les week-end du 20 et du 27 mars.

En raison du contexte sanitaire les places sont limitées et il est donc indispensable de réserver.

https://29.recreatiloups.com/sortie-enfant/visite-de-la-ferme-de-julien-a-plouzane-3/

Le camping de la Ferme de Croas-Men à Plouigneau.

Le camping compte 40 emplacements dont 9 locatifs insolites.Il est situé au coeur d’une exploitation laitière familiale et propose des animations à la ferme.

C’est également un point de chute pour explorer la Baie de Morlaix : à 10 minutes de Morlaix en voiture et 20 minutes des plages.

https://29.recreatiloups.com/la-ferme-de-croas-men-camping-et-locations-insolites/

Atelier semis de plantes aromatiques

Marie cultive vous le propose ce jeudi 11 mars 2021 à Douarnenez de 17h30 à 19h.

A partir de 8 ans.

https://29.recreatiloups.com/sortie-enfant/atelier-semis-daromatiques/

Balade à Saint-Derrien.

En plein cœur du bourg, un espace est aménagé avec deux plans d’eau, une aire de jeux pour enfants et des agrès pour les sportifs.

Un sentier vous permet de faire le tour des étangs, puis d’aller jusqu’au Moulin de Lansolot, qui se visite sur rendez-vous.

https://29.recreatiloups.com/aire-de-jeux-balade-a-saint-derrien/

Les balades en mode chasses au trésor avec l’application de géocaching.

Pour ce faire il vous suffit de télécharger l’application géocaching sur votre smartphone et de vous laisser guider.

https://29.recreatiloups.com/balade-ludique-en-famille-le-geocaching/