Bien vieillir, c’est quoi ?

Ce questionnement sur le “bien vieillir” traverse sans cesse les discussions entre les adhérentes de l’association Pourquoi pas vieille ? Elisabeth, Claire, Anne, Simone et Michelle nous accompagnent et confrontent les slogans à leurs expériences et réalités de vie. Bien vieillir, mal vieillir, vivre…

Comment ce modèle illusoire façonne nos représentations des vieillissements ? En définitive, que signifie être vieille, être vieux. Se reconnaît-on vieille, vieux ? Au-delà des raccourcis du langage politique, les échanges travaillent ici à une redéfinition du vieillissement dans sa pluralité.