Entre ciel et terre, Gisèle Pape et son premier album Caillou mêlent poésie et nature

L’album Caillou est sorti le 29 janvier 2021, 4 ans après son premier EP sorti en 2016. Avec cet album, Gisèle Pape s’impose comme une artiste à suivre dans le paysage de la pop française. Sur ça, toute la presse est unanime.

Sa musique est aérienne, contrairement à ce que pourrait supposer le nom de l’album, Caillou. Ce qui tient de la pierre par contre, c’est la pureté minérale de sa voix et de sa musique. Gisèle Pape compose généralement en superposant des harmonies, ce qu’elle tient sans doute de la pratique de l’orgue. Chaque strate musicale qui s’ajoute dessine un paysage naturel. Gisèle Pape, c’est l’eau claire qui ruisselle dans la montagne et qui entraîne dans sa course des mots pleins de poésie.

Si cet album est souvent aérien, de nombreuses parties plus denses et rythmées viennent justifier ce titre, Caillou. Gisèle Pape a voulu créé le parallèle avec son EP nommé Oiseau, encore plus planant que cet album.

Elle écrit ses textes comme des fables où elle met en scène les hommes dans la nature. Elle dénonce les inégalités sociales et la tentative d’emprise de l’homme sur le vivant. Peut-être un retour à la nature comme solution ? C’est à découvrir dans Sonar !