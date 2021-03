Appel aux initiatives du Parc d’Armorique 2021 : les projets lauréats

C’est donc la troisième édition de l’appel à initiatives du Parc naturel régional d’Armorique. Le tout premier avait soutenu, la transmission de la ferme de Kervel, et le second, deux projets ex-aequo : la fabrication de bateaux zéro déchet d’Organic boats et un accueil pour résidence d’artistes à Scrignac.

23 projets étaient en lice dans 4 catégories pour cette 3 édition de l’Appel aux initiatives du parc d’Armorique. Environ 3 700 personnes ont voté pour soutenir leurs projets préférés. Au terme de cette campagne de vote et suite aux délibérations du jury, les lauréats de l’appel aux initiatives ont été désigné.

Dans la catégorie des projets privés, portés par des associations et des entreprises le grand gagnant c’est la Soupape arrivé premier des votes du public et du classement final. Des éducatrices et éducateurs spécialisés aident les personnes qui en ont besoin en presqu’île de Crozon et Aulne maritime (groupes de paroles autour de la parentalité, écoute téléphonique…) et leur gros projet consiste à créer un tiers-lieu qui cumule accueil d’accueil et d’hébergement temporaire, intergénérationnel et innovant, ouvert au tourisme social. L’association a besoin d’un site internet pour faire connaître son projet et le développer.

L’appel à projets du parc d’Armorique c’était aussi cette année 3 autres catégories :

La catégorie 2 concernait les associations et collectifs de citoyens, sont arrivés 1er et 2nd du vote du public et 1er exæquo du classement final

Des fleurs et des ruches pour les pollinisateurs – de l’Association « Dansent les Abeilles» à Pleyben, une action pour sensibiliser à l’importance des insectes pollinisateurs dans l’écosystème

et la création d’un bureau partagé et d’un lieu d’entraide à Ouessant avec l’association Troell

vous pouvez réécouter les interviews sur les site de radio évasion

La catégorie 3 était réservée aux collectivités locales : arrivés 1er et 2nd du vote du public et 1er exæquo du classement final

La catégorie 4 était celle des jeunes : sont arrivés 1er et 2nd du vote du public et 1er exæquo du classement final :

le Séjour vélo-bivouac – de Association Log’Ado à Logonna-Daoulas

« Hanvec, terre de nature et de mer ! – » de l’association Local Jeunes d’Hanvec : décoration de la commune à partir de matériaux de récupération, en lien avec les autres associations et structures hanvécoises.

Les lauréates et lauréats ont été sélectionnés à la fois par le public et le jury du parc qui, devant la qualité des projets, a désigné plusieurs exæquo. Ils se partageront le prix financier (1200 € par catégorie) mais tous vont bénéficier de l’aide des agents du parc d’Armorique (communication, conseils techniques, prêt de matériel, etc.).