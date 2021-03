Les origines de la société archéologique du Finistère

La Société Archéologique du Finistère est régulièrement à l’honneur sur notre antenne. Mais connaissez-vous l’origine de cette société savante ? Il faut remonter au milieu du XIXème siècle pour trouver son origine.

Notre invité, Yves Coativy est professeur d’histoire médiévale à l’Université de Bretagne occidentale (UBO) et président de la société archéologique du Finistère (SAF). Aujourd’hui, la SAF est l’une des sociétés archéologiques les plus anciennes de Bretagne et de France. Créée en 1845, la SAF est toujours active. Elle regroupe plus de 1000 membres issus du Finistère et du reste de la France. En retrait du mouvement archéologique, la SAF axe son discours sur l’histoire et le patrimoine.

1873, c’est la date de publication du premier bulletin mais dans les faits la création de la société remonte à 1845. Des érudits bretons se réunissent à Quimper et créent pour le Finistère une société d’archéologie. Le baron Richard, préfet du Finistère, archéologue et bibliophile, réussit aussi à préserver les collections finistériennes de la commission d’archéologie à laquelle il appartenait. La société traverse tant bien que mal, le Second Empire. Ils se retrouvent en 1872 et la Société archéologique du Finistère renaît le 15 avril 1873, sous la présidence d’Aymar de Blois.

La société archéologique du Finistère a été dirigée par d’illustres historiens, parmi eux, on retrouve Théodore Hersart de La Villemarqué qui dirige la société de 1876 à 1895. Il est connu comme auteur du Barzaz Breizh, un recueil de chants populaires bretons. La « querelle » autour du Barzaz Breizh poursuit son auteur. Comme le recueil de chant repose sur la transcription d’une tradition orale, la démarche est perçue comme allant à l’encontre d’une certaine rigueur scientifique. On pourrait qualifier ces désaccords d’ordre méthodologique. Sur le fond, la structure connaitra d’autres polémiques internes. Les successeurs de la Villemarqué, s’écharperont eux, sur des lieux de fouille et là aussi, sur des questions d’interprétation, d’analyse et de datations. Comment concilier les différents courants de l’époque ? Les découvertes de Darwin bouleversent les connaissances et remettent en cause les dogmes de l’époque. La présidence de la Société archéologique vacille d’un camp à un autre.