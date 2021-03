Des Polars et des Notes #76 : feux, fumée et compagnie…

Voilà le printemps, le moment de sortir s’ébrouer à travers le vaste monde, même si l’époque ne s’y prête pas : heureusement, il nous reste les livres.

Un beau voyage, sombre à souhait, dans la forêt primitive de Nouvelle-Zélande pour commencer cette exploration, un très grand roman qui ne vous lâchera pas même une fois achevé. À suivre, Michèle Pedinielli et Diou Boccanera, ma privée préférée, nous entraînent en Corse pour une bien sale affaire et un polar décapant, capable de vous faire perdre quelques idées reçues, puis Marin Ledun nous fait visiter les coulisses nauséabondes d’une multinationale du tabac, entreprise respectable pratiquant assidument le lobbying et l’ensemble des activités d’une mafia ordinaire (corruption, prostitution, braquage et plus si affinités…), de Bruxelles au Havre, du Montenegro à la Serbie, un Tobacco Tour captivant, une fresque étourdissante. Enfin, Laurent Queyssi nous invite dans le Sud-Ouest, à Castelnau, petite ville imaginaire, pour un premier polar très prometteur et hautement chabrolien, un coup d’essai particulièrement réussi !

Bonne écoute !

Sommaire :

Livres

UNE FALAISE AU BOUT DU MONDE – Carl Nixon – Éditions de l’aube – collection l’aube Noire

Traduction de l’anglais (Nouvelle-Zélande) par Benoîte Dauvergne

Interviews

Michèle Pedinielli pour LA PATIENCE DE L’IMMORTELLE, paru aux éditions de l’aube dans la collection l’aube Noire

Marin Ledun pour LEUR ÂME AU DIABLE, publié aux éditions Gallimard dans la collection Série Noire

Laurent Queyssi pour CORRESPONDANT LOCAL, paru aux éditions Filature(s).

La Zik

The Exponents : Why Does Love Do This To Me

Alain Bashung : Gaby Oh Gaby

Riblja Corba : Al Kapone

John Coltrane : They Say It’s Wonderful