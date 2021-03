Le lycée de l’Aulne : au coeur des territoires ruraux de demain

Le lycée de l’Aulne à Châteaulin ouvre ses portes de manière virtuelle. L’établissement scolaire crée en 1968 s’adapte en permanence à son époque et propose de nombreuses formations. Sa directrice, Marie-Pierre Gousset et Corinne le Meur, documentaliste, présentent l’établissement et ses formations.

Le lycée de l’Aulne est un établissement d’enseignement public dépendant du Ministère de l’Agriculture et rattaché à la Région Bretagne. Une centaine de personnes assurent la formation, l’éducation, la surveillance, la restauration, l’administration et l’entretien des locaux. Le lycée de l’Aulne dispose de nombreux équipements : une exploitation horticole servant de support aux travaux pratiques en horticulture et aménagement paysager, un terrain d’exercices et hangar couvert pour les travaux pratiques d’aménagements paysagers, un atelier d’agro-équipement, des salles de TP pour services à la personnes : cuisine, couture, entretien du linge, soins à la personnes, une salle de fleuristerie pour les cours d’art floral…