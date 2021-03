Life, un programme européen de 5 ans pour restaurer landes et tourbières du parc d’Armorique

Le Parc naturel régional d’Armorique participe déjà au programme Life Marha (MARine HAbitats), un projet européen de 8 ans piloté à Brest par l’Office Français de la Biodiversité et qui réunit des scientifiques et des gestionnaires de sites Natura 2000 pour mieux connaître et mieux gérer les habitats marins dans des zones Natura 2000.

Cette fois, depuis janvier 2021, le PNRA est pilote d’un nouveau programme LIfe – Landes d’Armorique avec un chargé de mission tout dédié à ce programme Yves-Marie Le Guen et un plan d’actions sur 5 ans. L’objectif est de protéger et même de restaurer ces milieux fragiles que sont les landes et tourbières humides, en particulier sur 3 sites du PNRA : le Menez-Hom, Menez-Meur et les landes du Cragou dans les monts d’Arrée.

Landes et tourbières humides du Finistère, presque uniques au monde…

Les landes humides, et les tourbières issues de la décomposition des végétaux de ces landes pendant des millénaires, sont des milieux de plus en plus rares. Sur l’ensemble de la planète, elles ne représentent plus que 3% de la surface terrestre. Et celles d’Armorique sont presque uniques en leur genre ; à part en Espagne (Galice et Asturies) on ne trouve nulle part ailleurs de milieu qui leur ressemble avec les mêmes espèces animales et végétales. Ces espèces, emblématiques, sont adaptées à cet habitat si particulier : sphaignes (mousses), ajoncs, molinies, bruyères et loutres, amphibiens, rapaces (Busard Saint-Martin et Busard cendré) ainsi que le Courlis cendré, un petit échassier dont il ne reste que 20 couples ! Car si leur habitat disparaît, ces espèces s’éteindront aussi.

…et menacées

Plusieurs menaces pèsent sur les landes et tourbières d’Armorique : l’implantation des résineux dans les années 1970, avec creusement de fossés pour drainer et assécher les sols, l’abandon des pratiques agricoles qui entretenaient la lande et empêchaient les arbres de s’installer et de fermer le paysage, les espèces exotiques envahissantes (comme la Renouée du Japon) qui étouffent la végétation locale, sans oublier la surfréquentation de certains sites (sommet du Menez-Hom, crêtes des monts d’Arrée) et bien sûr, le changement climatique…

Pourtant, les landes et tourbières nous rendent de précieux services : elles filtrent l’eau de pluie avant son retour dans les rivières, comme toutes les zones humides, et elles stockent le carbone de l’air, deux fois plus que les forêts ! Ce sont aussi des paysages que nous Bretons savons apprécier et qui attirent des touristes, des randonneurs, qui génèrent donc une économie locale, c’est aussi un patrimoine à préserver.

Cinq ans de restauration et de sensibilisation du public

Le programme Life – Landes d’Armorique, doté d’1,6 million d’euros sur cinq ans prévoit une vingtaine d’actions pour restaurer 200 hectares de landes et tourbières : déboisement des résineux et comblement des drains, achat par le Conseil départemental du Finistère de parcelles à protéger, conventions avec les agriculteurs pour qu’ils fauchent la lande (utilisée autrefois pour servir de nourriture ou de litière au bétail) ou viennent faire paître des moutons et des vaches, aménagements pour canaliser les flux de promeneurs, actions pédagogiques dans le cadre d‘Aires terrestres éducatives (menées avec les écoles du territoire), visites et balades commentées, etc. Les actions seront menées notamment grâce à l’expérience de Bretagne vivante (qui gère les landes du Cragou – Vergam et celles du Venec) et les méthodes et résultats seront diffusés pour servir éventuellement à d’autres territoires.

