Rehab, l’Atelier qui recycle nos plastiques

Réhabilitation du plastique

L’atelier Rehab a été cofondé en 2019 par Nicolas Voisard, designer produits et Alexandre Tallec, diplômé en économie et développement durable. Ils souhaitaient créer des produits durables en recyclant du plastique.

L’entreprise trouve sa matière première grâce aux associations, aux entreprises mais aussi aux particuliers. Une fois le plastique collecté, Alexandre Tallec et Nicolas Voisard trient les déchets pour obtenir de la mono-matière (un seul type de plastique), les nettoient puis les broient en petites copeaux. Ils possèdent trois machines différentes qui chauffent et redonnent une forme à la matière plastique. La machine à injection permet notamment de réaliser les dessous de verres, celle à extrusion les portes savons et la machine à compression, encore en phase de prototypage, leur permet d’obtenir des plaques de 1 mètres 22 sur 1 mètres 22.

Sensibilisation au recyclage plastique

Grâce à ces différentes machines, la diversité des objets est infinie: tabouret, horloge, dessous de plat, porte manteau,… Mais en plus de la vente, l’association Rehab propose des ateliers de sensibilisation. Ces ateliers sont destinés aux écoles, aux centres de loisirs, aux collectivités, aux enteprises, etc. Ils proposent une partie théorique afin d’expliquer ce qu’est le plastique, le recyclage mais aussi les dangers de la pollution. Une seconde partie pratique invite les personnes à transformer des déchets plastiques en un objet final. L’objet terminé est lui même marqué afin d’être plus tard identifiable et recyclable!

Certains plastiques, notamment ceux que l’on trouve sur les plages, n’ont plus cette marque et ne sont plus identifiables. C’est le nouvel objectif d’Alexandre Tallec et Nicolas Voisard: obetnir un scanner afin d’identifier ces macro ou micro-plastiques, abîmés par les UV du soleil et la force des vagues. Afin de financer ce scanner, l’association fait un appel aux dons. Vous pouvez retrouver l’atelier Rehab ici.