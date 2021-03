Aujourd’hui virage vous transporte à la rencontre de Lena Lesouef qui est passé de l’établi à la table de massage, un parcours atypique et coloré.

Après une carrière avortée de traductrice arabe allemand et de longues années comme charpentier marine, Lena a décidé de se lancer comme entrepreneur et de créer son activité de massage à domicile sur le secteur de Daoulas et ses environs.

Sans plus attendre découvrons le fabuleux destin de Léna.

Contacts et renseignements au 06 98 05 95 02