Les portes logiques à Quimper : la culture numérique pour tous

L’association “Les portes logiques” propose de rendre la culture numérique accessible à toutes et à tous. Mais d’ailleurs, c’est quoi la culture numérique ? Laure Bouscasse et Pierre Commenge nous décrivent les objectifs de l’association.

L’association fondée en 2015 à Quimper, défend la diffusion et la reconnaissance de la culture numérique. Au croisement de plusieurs “cultures” (techniques, scientifique, artistiques, etc…), la culture numérique se démocratise et impacte et modifie notre quotidien. La diffusion du DIY a largement contribué à cette démocratisation (musique et vidéo). Sans oublier des sujets de sociétés qui posent de nombreuses questions autour de la gestion de nos données personnelles (le big data ou encore les GAFFAM).

S’approprier ces outils numériques est un long chemin. Portes Logiques font découvrir ces outils aux intéressés et parfois aux plus frileux. Comment montrer un nouveau visage de ces technologies ? En les pratiquant grâce à de nombreux ateliers (qui vont de l’électronique musical au tricot numérique).

Les ateliers à venir de Portes Logiques

le 28 avril (lutherie sauvagement électronique), le 26 mai (tricot machine), le 23 juin (tuning de jouets sonores) et le 30 juillet (avatars), dans le cadre du festival Entrée libre, organisé par le Centre des Abeilles.

Les conférences : Curiosité numérique digeste à distance

30/03/21 – 21h – Les algorithmes de décisions judiciaires

06/04/21 – 21h – Le code vu par pleins de geeks

Plus d’infos : xor@lesporteslogiques.net

Site web : http://lesporteslogiques.net/