Première séance d’auto-réparation de vélo à l’UBO

Initiation à l’auto-réparation

Jérôme Sawtschuk, enseignant chercheur à l’Université de Bretagne Occidentale (UBO), et Valentin Renaud, étudiant en urbanisme et aménagement, font tous les deux partis du groupe de bénévoles qui a mis en place le premier atelier d’auto-réparation de vélos. Cet atelier est financé par le projet européen SEA-EU qui a pour objectif de soutenir l’émergence de coopérations entre chercheur.euse.s notamment autour des thématiques du développement durable.

L’atelier a lieu dans un petit garage situé en dessous de la bibliothèque universitaire de sciences. Mais attention, il ne faut pas confondre réparation et auto-réparation. Ici, le but n’est pas de faire à la place mais avec les personnes, leur montrer et ainsi leur transmettre les connaissances. Selon leurs disponibilités, les bénévoles espèrent proposer cet atelier une à deux fois par semaine sur le créneau du midi.

Si l’atelier a lieu dans la faculté de Brest, il n’est pas réservé aux étudiant.e.s ou aux personnel.le.s de l’université. L’activité sera ouverte à tout le monde et notamment aux habitant.e.s du quartier de Bellevue qui ne comprend aucun magasin de vélos.

Associations partenaires

Les bénévoles n’étaient pas seul.e.s pour la première séance d’auto-réparation. L’association Vélo Objectif était présente avec Marion, présidente de l’association et Clara vice présidente. Elles sont toutes les deux en master de management internationaux. Leur association, tournée vers les étudiant.e.s, souhaite développer la culture du vélo et encourager sa pratique notamment en proposant des activités comme des concours vidéos, des ballades,…

L’association Brest à Pieds à Vélo (BAPAV) était aussi présente. Elle promeut la mobilité active sur le pays de Brest. Pour Thierry Terre, administrateur de BAPAV, la pratique du vélo est intéressante pour notre santé, elle est aussi écologique, pratique pour se déplacer en ville et peu chère. L’association BAPAV était présente pour transmettre leurs connaissances au groupe bénévole de l’université.