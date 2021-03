Félins Pour L’Autre, le superbe premier E.P du duo français Soleil Bleu !

Soleil Bleu a sorti son premier EP Félins Pour L’Autre le 26 février 2021.

Soleil Bleu, c’est un duo français, un couple à la vie comme à la scène. Il est composé de Lou Lesage et Arthur Jacquin. Lou Lesage est chanteuse et interprète, et elle est aussi connue comme comédienne. Arthur Jacquin a lui aussi été comédien, mais il est aujourd’hui centré sur la musique. Il est auteur, compositeur, interprète et arrangeur. Il a aussi un autre groupe du nom de Moonsters.

Soleil Bleu, c’est le mariage du jour et de la nuit. Ça a aussi un côté rétro-futuriste, comme un bleu métallique ou la lumière des écrans. On retrouve tous ces aspects sur la pochette de l’EP Félins Pour L’Autre : sur ce qui semble être la photo d’une ville de nuit, on retrouve le couple qui s’enlace. Les couleurs dominantes sont le noir et le bleu. On dirait une affiche de film, ce qui est bien-sûr voulu de la part des deux comédiens.

