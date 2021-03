Piment Bleu, le septième album d’afro-blues malgache de Tao Ravao et Vincent Bucher !

Piment Bleu est sorti fin janvier 2021.

Tao Ravao et Vincent Bucher jouent ensemble depuis plusieurs décennies. Ils partagent en commun l’amour du blues. Tao Ravao est né à Madagascar et a émigré en France à l’âge de 12 ans. Il a appris à jouer du Banjo, de la Mandoline et de la Guitare. Il a rencontré Homesick James, un des pionniers du blues électrique, qui est devenu son mentor. Il l’a accompagné sur scène et il s’est forgé une solide culture blues. Il a ensuite accompagné de nombreux artistes. Il a aussi appris à jouer du Valiha, une lyre en bambou, et de la guitare Kabosy, deux instruments malgaches. Il a participé à des groupes de musiques traditionnelles, avec lesquels il a à nouveau fait le tour du monde.

Et un jour vint la rencontre avec Vincent Bucher, dont le parcours est assez similaire. Il a appris l’Harmonica à 16 ans. Il joue dans les rues et le métro de Paris avant de se faire repérer par le grand harmoniciste Sugar Blue. Il le forme à la scène, le prend à ses côtés et lui fait rencontrer pas mal de monde. Vincent Bucher a accompagné de nombreux artistes, joué dans plusieurs groupes et voyagé sur plusieurs continents.

C’est à croire qu’ils étaient fait pour se rencontrer ! Et c’est pour le meilleur, car leur afro-blues malgache est chaleureux, dansant et il fait du bien ! Il est aussi engagé, mais ça s’est à découvrir en écoutant Sonar !