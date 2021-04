Les Entrep’ un exercice pour entraîner les étudiants à entreprendre

La Technopole de Quimper Cornouaille coordonne depuis 2013 la participation quimpéroise à ce concours national Les Entrep’ destiné aux étudiantes et étudiants des formations supérieures : Licence pro gestion management des organisations, spécialité entrepreneuriat de l’IUT de Quimper, Esiab (École supérieure d’ingénieurs en agroalimentaire de Bretagne atlantique).

A Quimper, une dominante agroalimentaire

De novembre 2020 à mars 2021, les 5 équipes (mixtes et pluridisciplinaires) du campus de Quimper ont participé à des ateliers animés par des experts en entrepreneuriat mais aussi des spécialistes du secteur concerné par les projets : l’agroalimentaire, dominante locale. Ce type de projet permet à la fois de créer des passerelles entre les formations mais aussi de rapprocher les entreprises locales des écoles et universités.

Ces dernières années, les projets s’orientent davantage vers des modèles plus éthiques et sociaux. De nouvelles thématiques apparaissent également, le numérique bien sûr, mais pas seulement… Ainsi, deux participantes du projet « Energinsect » – une entreprise de fabrication de barres énergétiques à base d’insectes – nous racontent leur expérience : difficultés d’organisation et de recherche d’informations liées au contexte sanitaire mais aussi intérêt de l’accompagnement et de la transversalité entre plusieurs cursus étudiants. Leur projet a remporté le prix ialys de l’innovation agroalimentaire.