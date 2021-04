A la découverte du Tri Porteur de Plouédern inquiété par une mise aux enchères

Une recyclerie pour le lien social et le respect de l’environnement

La recyclerie Le Tri Porteur a été créée en 2007 par un petit groupes de bénévoles. Ils.elles souhaitaient voir diminuer le nombre de déchets à la déchetterie. 14 ans après, la recyclerie de Plouédern réunie 105 bénévoles. Elle s’est aussi professionnaliser avec trois créations de postes ces dernières années.

Le but d’une recyclerie est de donner une deuxième, troisième, quatrième,… vie aux objets inutilisés et/ou jetés. Le Tri Porteur respecte l’environnement en défendant un autre modèle de consommation. L’association a aussi un rôle de lien social avec les bénévoles et les client.e.s. Elle redistribue chaque année une partie de ses recettes à des associations qui ont des projets solidaires et inclusifs. Par exemple, cette année, le Tri Porteur a aidé l’asociation Okapum qui intervient notamment en IME (institut médico-éducatif) ou encore l’Athlétic club rugby qui accueille des personnes en situation de handicap.

L’organisation du Tri Porteur

Le Tri Porteur ne serait rien sans ces donateur.rice.s. Il est possible de déposer ses objets à la recyclerie de Plouédern le mercredi après midi et le samedi toute la journée. L’association a aussi un partenariat avec la déchetterie. Ensuite, les bénévoles trient, nettoient, réparent ou donnent une nouvelle utilité aux objets qui sont mis en vente à petit prix dans le magasin. Ce dernier est ouvert au public le samedi.

Mise aux enchères du bâtiment

La recyclerie loue une partie d’un bâtiment où elle organise ces différents espaces: ateliers, espaces de vente selon les thématiques (livres, vaisselles, extérieur,…), espace détente avec un café solidaire pour se rencontrer, etc. Avec son parking et sa localité proche de la déchetterie, ce bâtiment est le lieu idéal pour l’activité du Tri Porteur. Mais ce bâtiment de 6000m² est mis aux enchères. L’association des Tri Porteur qui occupe 1800m² a décidé de tenter sa chance dans les enchères pour devenir propriétaire.

L’association a mis en place un financement participatif qui est ouvert jusqu’à la fin Avril. En effet, si les enchères étaient le jeudi 25 Mars 2021, l’association ne sera fixée qu’à la mi-Avril.