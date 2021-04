French Touch vous avez dit French Touch ?

D’où vient-elle, comment est-elle arrivée en France et qui sont ceux qui en ont fait une spécialité, ceux qui ont réellement lancé le mouvement de la French Touch dans le monde?

Dans cette émission on sera aux Etats-Unis, on parlera des Daft Punk, on fera un crochet par l’Angleterre, on défilera à la Love Parade et on fera aussi un petit tour sur les ondes de Radio FG.

Une véritable plongée aux sons des sampleurs et autres beats ravageurs des années 1980 à nos jours.

Mais je ne vous dit pas tout, pour découvrir la suite vous n’avez plus qu’à vous installer confortablement et appuyer sur lecture !