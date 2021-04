La Chevauchée Electrique, l’excellent premier EP de Wendy Martinez sous son nom

Wendy Martinez a sorti La Chevauchée Électrique le 26 mars 2021. Elle est auteure compositrice interprète et claviériste. C’est aussi elle qui a dessiné la pochette de son album et réalisé ses propres clips. On peut également la retrouver dans le groupe Gloria ou dans des projets comme Bye Bye Dubaï.

Comme le nom de l’EP l’indique, on retrouve des sonorités électroniques, surtout des orgues et des claviers des années 70 et 80. Il y a aussi et surtout le chant de Wendy Martinez, au service de ce très bon EP de pop-rock française. Son talent d’interprète fait vibrer les textes dans la tradition de la chanson française. Elle s’inspire de grands noms comme Françoise Hardy, Gainsbourg et Birkin, Ferré, Brigitte Fontaine, Pierre Vassiliu et Bashung. On reconnait clairement cette influence dans ses textes et sa manière de chanter. Avec ces arrangements électro-rock, le tout sonne très contemporain et surtout original. On retrouve des textes surréalistes dans une ambiance parfois psychédélique.

Dans les 6 morceaux de l’EP, Wendy Martinez évoque divers sujets. Dans Ecran Triste, qui est aussi le morceau le plus dynamique, elle fait un portrait des relations sur les réseaux sociaux. Avec une certaine note d’humour, elle critique le culte des écrans et du numérique, ainsi que la nuisance de certains rapports, comme avec les haters. Dans le dernier morceau, Les Vieilles Filles En Fleur, elle parle du temps qui passe et du fait de vieillir en tant que femme, et surtout de la vie qui continue. Comme le dit si bien le titre, ce n’est pas de vieillir mais de continuer de fleurir dont il s’agit.

C’est un EP planant que l’on a plaisir à réécouter plusieurs fois pour en saisir les subtilités. Vous pouvez en apprendre plus et écouter 2 morceaux de La Chevauchée Electrique dans Sonar !