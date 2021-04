Des hébergements originaux en famille dans toute la Bretagne en avril 2021 avec Récréatiloups

Une sélection d’hébergements particulièrement adaptés aux familles avec enfants et d’hébergements insolites sur toute la Bretagne

Les Côtes d’Armor

Le Glamping Terre & Mer à Etables sur Mer

Un camping **** situé à 500m de la plage ! 47 hectares de nature. Le domaine est entièrement piéton ! Votre voiture reste à l’entrée du camping.

Nombreux hébergements insolites : chalet, écolodge, tipi, cabane sur pilotis.

Sur place :piscine couverte, pataugeoire extérieur, mini-ferme, aire de jeux, mini terrain de foot, location de vélos..,

Glamping Terre & Mer

Le Finistère

2.Le Camping de la Ferme de Croas-Men (29, Nord-Finistère, Plouigneau)

Camping à la ferme

Animations : traite des vaches, soins aux animaux, balade en tracteur, visite de la maison des grands-parents aménagée en musée, soirées contes et musiques en été, sentier de la biodiversité, …

Côté hébergements : emplacement nu ou locatif insolite.

Camping de la Ferme de Croas-Men

3. Audierne Yachting (29, Sud-Finistère)

A Audierne, passez la nuit sur un bateau à quai, le Yacht Time Out dans le port de plaisance d’Audierne

Un bateau de 10,50 m de long équipé d’une terrasse et pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes.

Audierne Yachting et son hébergement insolite

4. Le gîte du Phare de l’Ile Vierge

Nouveauté 2021, ouverture très prochainement de la Maison des gardiens du phare de l’île vierge à Plouguerneau (aménagée en gite). Le gîte pourra accueillir jusqu’à 9 -10 personnes.

Ouverture des réservations ce printemps sur le site de l’office de tourisme du Pays des Abers.

la Maison des gardiens du Phare

L’Ille-et-Vilaine

5. Le Parc Nordique de Brocéliande

Au coeur de la Forêt de Brocéliande, séjournez dans le parc nordique de Brocéliande.

Hébergement en kota finlandais tout confort.

Au programme de votre séjour : cani-randos, promenades attelées avec les chiens, découverte et initiation à la cuisine finlandaise …

Parc Nordique de Brocéliande

Morbihan

6. Le Stérou parc naturel

C’est un parc animalier qui compte plus de 140 cervidés en totale liberté. Le parc est ouvert en journée pour des balades à pied ou en voiturette safari.

Vous pouvez louer un chalet en bois pour passer la nuit au cœur du parc parmi les cervidés.

Le Stérou parc naturel

7. Ô Chemin de Traverse

Un gîte complètement aménagé dans l’univers Harry Potter à Malguénac.

Le gîte fait de 80m² pour 2 à 6 personnes.

Il est déjà complet jusqu’à fin octobre, mais il y a régulièrement des désistements de dernière minute !

Ô Chemin de Traverse