Jon Batiste, compositeur de la BO du film d’animation Soul (Pixar), sort un superbe album engagé et positif : WE ARE

WE ARE est sorti le 19 mars 2021.

Jon Batiste est surnommé le nouveau roi de la Soul, et c’est pas pour rien ! Il est musicien, chef d’orchestre et une personnalité notoire de la télé américaine. Il est en effet directeur musical du Late Show de Stephen Colbert sur la chaîne CBS. Il a aussi collaboré avec de grands noms tels que Ed Sheeran, Lenny Kravitz et même Stevie Wonder ou Prince. Il est aussi co-directeur créatif du musée du Jazz de Harlem et il donne des cours à des enfants. Il est également activiste politique, il est très impliqué dans la cause de la communauté afro-américaine. Il organise des Love Riots, les Emeutes de l’Amour, où avec ses musiciens il mêle sa musique aux chant des manifestants. Récemment on a beaucoup entendu parler de lui : il a composé la superbe bande son du dernier film d’animation Pixar, Soul. Le film a reçu 2 Golden Globes en 2021 : celui de meilleur film d’animation et de la meilleure musique de film. Le plus impressionnant dans tout ça, c’est que Jon Batiste n’a que 34 ans.

On ne peut pas juste résumer l’œuvre de Jon Batiste à la soul. Il est imprégné de tous les courants musicaux afro-américains. Ils sont intimement liés à l’esclavage et au commerce triangulaire. Au fil de l’histoire ces genres ont évolué et se sont mélangés à d’autres musiques. Ainsi sont nés le gospel, le jazz, le blues et le rythm and blues, la soul, le rock’n’roll, le funk, le disco, la techno, la house et le rap. On retrouve beaucoup de ces genres dans cet album, si bien qu’il serait simpliste de tout regrouper derrière le mot jazz. Et c’est d’autant plus vrai que cet album compte beaucoup de featuring variés.

On retrouve Jon Batiste au clavier et au chant. Il excelle dans les deux, et parfois il adopte un flow propre au hip hop, comme dans le titre I Need You. C’est un album moderne et surtout extrêmement positif. Jon Batiste dénonce la violence et la pauvreté, dans la continuité du mouvement Black Lives Matter. Et en même temps, il célèbre la beauté et la diversité de la communauté noire américaine en nous invitant à la danse.

