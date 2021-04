Léo Ravy écrit à sa grand-mère

Léo Ravy, spectateur passionné, écrit à sa grand-mère

Assis ou assise sur une banquette de trois, la navette démarre, je vous ramène à la gare d’Elliant. Vous êtes dans vos pensées, un peu mélancolique mais heureux de bientôt retrouver le confort de la maison après cette fraîche nuit en camping. Vous observez le paysage qui défile, il n’est plus tout a fait le même qu’à l’aller, il a été comme habité. Léo Ravy, spectateur passionné, a écrit un texte à sa grand-mère quelques jours après le festival, il l’a envoyé à l’équipe Setu. Dans cette émission, nous parlons de cette lettre à sa grand-mère, de lui, de la performance et de la place du critique d’art. Léo Ravy a choisi les musiques Paplaya du groupe Alice et Fragile de Tasuro Yamashita. Merci à Guillaume Pellay pour la lecture et à Thomas Delahaye pour les jingles.

Bonne écoute !

réalisation : Sarah Blumenfeld

musique jingle : Thomas Delahaye

Pour en savoir plus :

SETU